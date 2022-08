"Os próximos cinco a dez invernos serão terríveis" se UE não congelar preços do gás

A ministra belga da Energia juntou-se esta segunda-feira ao crescente coro de vozes que está a pedir que a União Europeia imponha limites máximos ao preço do gás natural.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, no final de fevereiro, e face às consequentes sanções aplicadas pela UE a Moscovo, os Estados-membros têm estado a braços com uma crescente crise energética, assistindo a enormes aumentos do preço do gás. A Rússia, que no ano passado foi responsável por fornecer ao bloco 40% do gás consumido na UE, tem estado a restringir esse fornecimento.

No Twitter, a ministra belga Tinne Van der Straeten destacou hoje que os preços do gás na UE têm de ser congelados urgentemente, defendendo ainda que a correlação entre os preços do gás e da eletricidade é artificial e tem de ser reformada.