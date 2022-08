Com a Europa a arder, DiCaprio recorda Pedrógão e destaca luta de jovens portugueses

View this post on Instagram

A publicação foi feita no sábado, ao final de mais de um mês de violentos incêndios que têm assolado não só Portugal como Espanha e vários outros países europeus. Os jovens a quem DiCaprio se refere interpuseram o processo contra 33 países em 2020, sendo aconselhados pela Global Legal Action Network (Glan), que está a representar outros queixosos em processos semelhantes.

"Na sua litigância, financiada através de crowdfunding, estes jovens ativistas argumentam que a crise do clima interfere com o seu direito à vida, ao respeito e até a não serem discriminados", destaca o ator dois anos depois do arranque do processo. "O objetivo é vincular legalmente os governos a mais cortes nas emissões a nível local e internacional."

O grupo de queixosos é composto por duas crianças e quatro jovens adultos, entre eles Cláudia Agostinho, enfermeira de 23 anos que ficou destroçada ao ver o impacto do incêndio de Pedrógão na zona onde sempre passou férias desde pequena.