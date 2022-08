“Civilização pode desmoronar-se”. Elon Musk diz que mundo ainda precisa de petróleo e gás

Numa altura em que crise energética e as alterações climáticas dominam a agendas, um pouco por todo o mundo, o fundador da Tesla defende que o mundo deve continuar a extrair petróleo e gás a fim de sustentar a civilização, ao mesmo tempo que desenvolve fontes de energia sustentáveis.

“Realisticamente, penso que precisamos de utilizar petróleo e gás a curto prazo, porque caso contrário a civilização pode desmoronar-se”, disse Elon Musk à margem de uma conferência sobre energia na cidade de Stavanger, no sul da Noruega.

Citado pela agência Reuters, o fundador da Tesla defendeu que um dos maiores desafios que o mundo enfrenta atualmente é a transição para uma energia sustentável e para uma economia sustentável. “Isso levará algumas décadas a completar”, alerta.

Na sua opinião, a produção de energia eólica offshore no Mar do Norte, combinada com baterias estacionárias, poderia tornar-se uma fonte chave de energia. “Poderia fornecer uma fonte de energia forte e sustentável no Inverno.”



Nesta conferência, mostrou-se ainda preocupado com as taxas de natalidade no mundo, falando ainda sobre os “riscos de colapso para a população”.

“Uma das minhas preocupações menos óbvias é com a taxa de natalidade. Penso que é importante que as pessoas tenham bebés suficientes para apoiar a civilização, para que não diminuamos”, disse.