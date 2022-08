Navios de guerra dos EUA entram no estreito de Taiwan pela primeira vez desde vista de Pelosi

A Marinha dos Estados Unidos da América (EUA) informou que dois navios de guerra estavam a navegar, este domingo, por águas internacionais no Estreito de Taiwan.

Trata-se da primeira operação do género desde que aumentaram as tensões entre EUA e China, no início do mês, devido a uma visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi.

Em comunicado citado pelas agências de notícias internacionais, a 7ª frota dos EUA, uma divisão da Marinha norte-americana baseada no Japão, escreve que os cruzadores de mísseis guiados USS Antietam e USS Chancellorsville cumprem uma missão de rotina no Estreito de Taiwan, através de “águas onde a liberdade de navegação e voo em alto mar se aplica de acordo com a lei internacional".

No mesmo comunicado lê-se que o “trânsito dos navios pelo Estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto. As forças armadas dos Estados Unidos voam, navegam e operam em qualquer lugar que a lei internacional permita”, acrescenta o texto.

A Agência Reuters adianta que tais operações, geralmente, demoram entre oito e 12 horas até serem concluídas e são monitoradas de perto pelos militares chineses.

No início deste mês, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan agravou as relações diplomáticas entre EUA e China.