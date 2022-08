Líder da UNITA lamenta "excessos partidários" da cerimónia fúnebre de Eduardo dos Santos

O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, lamentou os "excessos partidários" nas cerimónias fúnebres do ex-presidente José Eduardo dos Santos e considerou que este é um dos desafios que Angola tem pela frente.

Adalberto Costa Júnior falou aos jornalistas após prestar homenagem ao ex-presidente angolano, hoje na Praça da República, em Luanda, reconhecendo ter sido uma decisão difícil.

"Achámos que devíamos estar presentes no sentido de prestar homenagem ao ex-presidente da República. Não foi uma decisão fácil, dado o facto de termos aqui chegado com tanta falta de tranquilidade e ausência de uma parte da família, assistimos a uma cerimónia com alguns excessos partidários, não me parece que coubessem aqui as mensagens dos partidos políticos", comentou.

Durante as cerimónias fúnebres, foram lidas mensagens da família e de várias entidades, incluindo da vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido de José Eduardo dos Santos, do qual era presidente emérito na altura da sua morte, e que está no poder em Angola desde a independência em 1975.

"Quando se trata do Estado, o Estado deve representar-nos a nós todos e estes ainda são os desafios que Angola tem pela frente, mas independentemente disso fizemos bem em vir até cá", complementou.

O funeral do ex-chefe de Estado decorreu em período pós-eleitoral e ainda sem resultados definitivos do escrutínio de quarta-feira, em que os dados provisórios apontam para a vitória do MPLA, que o maior partido da oposição União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) rejeita.

Depois de falar aos jornalistas, Adalberto Costa Júnior, quando se dirigia da tenda onde a decorreu a cerimónia para o Memorial Agostiho Neto, foi aplaudido e muitos dos presentes gritavam "3", numa alusão à posição da UNITA no boletim de voto, e "Presidente", tendo o líder do principal partido da oposição respondido com acenos à população.