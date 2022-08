Aumenta para 32 o número de mortos em confrontos na capital da Líbia

O centro de Trípoli converteu-se num campo de batalha que obrigou à retirada de dezenas de famílias as zonas residenciais.



Na sequência dos confrontos, que alastraram a zonas fora da capital, hospitais e vários edifícios civis ficaram seriamente danificados.

Os serviços médicos confirmaram, entretanto, a morte do jovem comediante líbio, conhecido pela sua presença nas redes sociais, Mustafa Baraka, enquanto fazia uma transmissão ao vivo dos confrontos.

A cidade está hoje a registar uma trégua nos confrontos após as forças de apoio ao Governo de Unidade Nacional (GUN) terem conseguido fazer recuar as milícias leais a Fathi Bashaga, chefe do governo rival, com sede em Sirte (centro) e que considera “ilegítimo” o executivo na capital.

Os confrontos opuseram dois grupos armados influentes, na região oeste do país, onde algumas milícias apoiam o chefe do Governo com sede em Trípoli, Abdelhamid Dbeibah, e outras estão ao lado de Fathi Bachagha.