Ursula von der Leyen em Taizé. "Green Deal europeu é um sucesso, mas ainda não chega”

Garantir a paz na europa, reduzir a emissão de CO2 e assegurar a solidariedade entre gerações. São as três metas assinaladas este sábado pela presidente da Comissão Europeia, durante um encontro de jovens na comunidade ecuménica de Taizé, em França.

Segundo Ursula von der Leyen, cada geração de europeus tem a sua missão e a atualidade acabou por ditar as prioridades atuais, entre elas a diminuição da dependência energética.

“O preço da energia solar e eólica baixou a tal ponto que hoje já é mais barata do que poluir com combustíveis fósseis. No Mar do Norte estamos a apoiar a construção de uma das maiores quintas eólicas offshore do mundo, que em breve vai ter capacidade para fornecer anualmente energia a mais de 50 milhões de casas, cerca de um quarto das habitações na União Europeia. O Green Deal europeu é, assim, um sucesso, mas ainda não chega.”