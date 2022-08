UNICEF condena ataque aéreo que terá atingido jardim de infância na Etiópia

A UNICEF condena um ataque aéreo que terá atingido ontem de manhã um jardim de infância na região de Tigray, no norte da Etiópia, matando pelo menos quatro pessoas, incluindo duas crianças, segundo fontes médicas citadas pela agência Bloomberg.



Na rede social Twitter, a diretora executiva do organismo das Nações Unidas para a Infância, Catherine Russell, apela a todas as partes para a cessação imediata das hostilidades.

"A Unicef condena veementemente o ataque aéreo em Mekelle, capital da região de Tigray, na Etiópia. O ataque atingiu um jardim-de-infância, matando várias crianças e ferindo outras", denunciou a diretora executiva da organização, Catherine Russell, através da rede social Twitter.

"Mais uma vez as crianças pagaram um preço elevado pela escalada da violência no norte da Etiópia. Durante cerca de dois anos, as crianças da região e as suas famílias sofreram os horrores deste conflito. Ele deve cessar", acrescentou.