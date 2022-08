Martins da Cruz não descarta cenário de violência nas ruas de Luanda

À Renascença , o ex ministro dos Negócios Estrangeiros realça, porém, que as cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos, que vai contar com a presença de figuras internacionais, entre elas, o Presidente da República português Marcelo Rebelo de Sousa, podem acalmar os ânimos e Angola poderá ter "alguma tranquilidade" durante o fim de semana.

"O MPLA sabe que a sua posição está mais frágil em termos eleitorais do que em eleições anteriores. Por outro lado, a UNITA sabe que ganhou em círculos eleitorais importantes, sobretudo, em Luanda", indica, apontando que se não houver um consenso "será pior para Angola, para a CPLP e para Portugal".

António Martins da Cruz foi um dos observadores das eleições gerais de Angola, em 2017, e disse que, na altura, "tudo correu tranquilamente". Não obstante, destaca que a vantagem do MPLA na altura foi muito maior do que nas eleições desta quarta-feira.

Questionado se a vitória da UNITA, em Luanda, será significativa para o futuro político do país, o embaixador refere que a recessão, devido à baixa dos preços do petróleio, que Angola enfrenta prejudica o atual governo. E uma nova situação económica pode alterar as condições políticas no país.

"Não é só nos EUA e na Europa que os povos votam com a carteira. Se MPLA ou UNITA poderão tirar vantagem deste facto, só o tempo dirá", conclui.