UNITA contesta resultados das eleições em Angola. "MPLA não ganhou"

A UNITA contesta os resultados provisórios das eleições em Angola. "O MPLA não ganhou", declarou esta sexta-feira Adalberto Costa Júnior.

"As discrepâncias dos mandatos atribuídos à UNITA são brutais", afirma o dirigente da UNITA.

Adalberto Costa Júnior faz esta acusação com base no sistema de escrutínio paralelo, criado pela UNITA, que tem por base nas atas síntese.

O líder do partido do Galo Negro defende a criação de uma comissão independente internacional para trabalhar com a Comissão Nacional de Eleições angolana no apuramento dos votos.



