Quase 200 documentos altamente confidenciais justificam buscas do FBI à mansão de Trump

As recentes buscas na mansão do ex-presidente norte-americano Donald Trump deveram-se à presença de material altamente confidencial no local, segundo uma versão editada de um documento judicial hoje tornado público pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com uma declaração divulgada pelo FBI, e que justifica as busca feitas na propriedade do ex-presidente a 8 de agosto, 14 das 15 caixas anteriormente recuperadas da propriedade de Trump na Florida continham documentos com marcações de classificação de confidencialidade.

A declaração não fornece novos detalhes sobre os 11 conjuntos de registos classificados recuperados durante a busca de 8 de agosto em Mar-a-Lago, mas refere um lote separado de 15 caixas que a Administração Nacional de Arquivos e Registos dos EUA (NARA, na sigla em inglês) recuperou da propriedade do bilionário em janeiro.

Nessas caixas recolhidas em janeiro, segundo a declaração, os agentes encontraram 184 documentos únicos, 25 dos quais foram marcados como "ultrassecretos", 92 como "secretos" e 67 marcados como "confidenciais" - o nível mais baixo da classificação de segurança nacional.

De acordo com a declaração, os funcionários da NARA descobriram que alguns desses "registos altamente confidenciais foram desdobrados, misturados com outros registos e, de outra forma, indevidamente identificados".