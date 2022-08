ONU revela dificuldades para fazer chegar ajuda perto das linhas de combate na Ucrânia

A ONU denunciou esta sexta-feira dificuldades em aceder e prestar ajuda às populações em áreas próximas da linha de combate no leste da Ucrânia, porque não ter regularmente garantias de segurança da Rússia para a deslocação do seu pessoal.

“A guerra não nos impediu de fazer o nosso trabalho. Desde o início da guerra, chegámos a mais de 12 milhões de pessoas (em toda a Ucrânia) com transferências de dinheiro, abrigo, água potável, reabilitação de casas, em suma, tem sido uma grande conquista”, disse a coordenadora humanitária da ONU, Denise Brown, numa videoconferência a partir de Karkiv, cidade no nordeste da Ucrânia.

No entanto, nas regiões ucranianas mais a leste, controladas pelas forças russas, o resultado não foi o mesmo porque a ONU não recebeu as garantias de segurança necessárias, apesar de as ter solicitado a cada uma ou duas semanas, segundo referiu a representante, realçando, porém, que pelo menos um milhão de pessoas recebeu ajuda nesses territórios.

“Temos de ajudar as pessoas onde quer que estejam e esperamos que a Rússia nos dê as garantias de que precisamos para atravessar. É tudo o que pedimos, para podermos fornecer insulina a hospitais, cobertores, colchões ou para reparar janelas e portas em antecipação ao inverno”, acrescentou.