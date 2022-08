Macedónia do Norte declara estado de emergência energética

O Governo da Macedónia do Norte anunciou esta sexta-feira que entrará em estado de emergência a partir de setembro no fornecimento de energia elétrica e de aquecimento às famílias, em resposta à crise da dependência total do gás russo.

"A decisão foi tomada principalmente como resultado da escassez de eletricidade e de problemas nos mercados globais, e também para explorar alternativas ao gás natural devido à insuficiência deste combustível", explicou o Governo de Escópia, precisando que a medida entra em vigor no dia 01 de setembro.

Este é o segundo estado de emergência no fornecimento de energia nos últimos dez meses no país, depois de ter sido também declarado no final do ano passado e alargado ao setor do aquecimento doméstico no início de 2022 em Escópia.

A medida prevê que todos os edifícios públicos devem reduzir as despesas energéticas em 15% e prevê consequências para os infratores, enquanto as empresas privadas e as famílias são apenas "aconselhadas" a seguir estas medidas.