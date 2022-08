Contagem de votos. MPLA reclama "maioria tranquila" e reflexão a pensar no futuro

A vitória do MPLA em Angola não foi tão folgada como em outras eleições, mas o partido defende que continua a ter uma “maioria tranquila”.

“O MPLA elegeu 124 deputados contra 90 do maior partido da oposição e vamos governar com essa maioria que o povo nos deu. A democracia implica isso”, afirmou o porta-voz do partido, Rui Falcão, em análise aos resultados eleitorais, onde também participou o presidente reeleito, João Lourenço.

No ato eleitoral de quarta-feira, o MPLA obteve 51% dos votos, enquanto o maior partido da oposição, a UNITA, registou o seu melhor resultado de sempre, com 44%. Apesar da maioria absoluta, o partido de João Lourenço terá que negociar mais com o partido de Adalberto da Costa Júnior, mas o porta-voz do MPLA põe todos os partidos em pé de igualdade.

“Nós temos um fórum democrático onde todos os que foram votados têm representação. É nesse fórum que se faz o debate político e é aí que se fazem as convergências. Será a nível parlamentar que continuaremos a trabalhar”, afirmou Rui Falcão, não deixando de parte negociações em relações a alterações constitucionais no país.