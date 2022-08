Governo espanhol mantém obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões

A ministra dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana espanhola, Raquel Sánchez, afirmou, esta quinta-feira, que a utilização de máscara nos aviões se vai manter.

"No caso do transporte aéreo, dada a evolução da emergência sanitária causada pela covid-19, o decreto-lei elimina a obrigação de utilizar as diretrizes ligadas à pandemia nos aeroportos e estabelece que estas são recomendações", sublinhou.

Alguns meios de comunicação espanhóis, incluindo o El Mundo, chegaram até a anunciar o fim da utilização de máscaras em meios de transporte aéreos, já que o anúncio da ministra causou alguma confusão, uma vez que, até agora, a única área em que o uso de máscaras se mantinha obrigatório no transporte aéreo era dentro dos aviões, com base num decreto aprovado pelo executivo em abril e, ao que parece, não se registou qualquer alteração a este respeito.



Após a confusão, o governo especificou que a utilização de máscaras continuará a ser obrigatória dentro dos aviões.



A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) informaram em maio que deixariam de recomendar máscaras obrigatórias em aeroportos e voos europeus, ficando a medida ao critério das companhias aéreas e de cada país.



Contudo, à data, uma vez que as regras relativas às máscaras passaram a variar em função dos critérios da companhia aérea, estas agências europeias assinalaram que, em voos de ou para um destino onde o uso de máscaras ainda é necessário nos transportes públicos, deve-se continuar a encorajar o uso de máscaras, de acordo com as recomendações.