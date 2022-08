Angola. MPLA lidera resultados provisórios com 52,08% dos votos

Os resultados provisórios das eleições angolanas, após contados mais de 86% dos votos, mostram que o partido no poder do MPLA tem mais votos que a oposição, segundo o último balanço da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

A CNE disse que o MPLA, que está no poder há quase cinco décadas, obteve 52,08% dos votos, com o principal partido da oposição, a UNITA, a obter 42,98%.

Seguem-se o PRS com 1,18%, o FNLA com 1,07%, o PHA com 1,02%, a CASA-CE com 0,73%, o APN com 0,48% e o P-NJANGO com 0,42%.

Estão escrutinados 86,41% dos votos no país, anunciou o porta-voz da comissão.

UNITA pondera impugnar eleições

Em declarações à TSF, a vice-líder do grupo parlamentar da UNITA afirma que o partido não descarta a hipótese de impugnar as eleições.

Segundo Mihaela Webba, os dados dos resultados, pelo menos, em Luanda, "não correspondem à realidade". Por isso, o partido pondera "claramente" impugnar as eleições.

No total, concorreram formações políticas, sete partidos e uma coligação de partidos, que tentam conquistar o voto espalhado dos 14,4 milhões de eleitores das mais de 13 mil assembleias de voto no país e na diáspora.

O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição e acusado de ser pouco transparente.

Nas eleições de 2017, o MPLA venceu com 61,05% e 150 deputados. A UNITA não foi além dos 26,7% e 51 parlamentares numa Assembleia Nacional com 220 assentos.