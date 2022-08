Seca severa. Pequim cria nuvens para fazer chover e evitar falta de alimentos

24 ago, 2022 - 12:11 • Redação com Reuters

A seca na China está a ameaçar a produção de alimentos, e está a levar o Governo de Pequim a ordenar as autoridades locais a tomar todas as medidas disponíveis para garantir que as colheitas sobrevivem ao verão mais quente já registado. Na terça-feira, quatro departamentos do Governo emitiram um aviso de emergência conjunto, alertando que a colheita do outono estava sob “severa ameaça”. As autoridades locais são também pressionadas a garantir que “cada gota de água … seja usada com cuidado”, através de métodos que incluem irrigação faseada, desvio de novas fontes de água e a criação de nuvens artificias. A falta de chuva secou partes do rio Yangtze e dezenas de afluentes, afetando drasticamente a capacidade hidrelétrica e causando apagões e racionamento de energia à medida que a procura por eletricidade aumenta. Existe agora a preocupação com o abastecimento de alimentos no futuro.



A região sudoeste de Chongqing foi especialmente atingida, com um morador local, Zhang Ronghai, a afirmar que tanto a água como o acesso à energia foram cortados após um incêndio de quatro dias na montanha no distrito de Jiangjin. "As pessoas precisam de ir a um centro de energia a mais de 10 quilómetros de distância para carregar os telefones", disse Zhang. Esta quarta-feira, imagens partilhadas no serviço Weibo, espécie de versão chinesa do Twitter, mostraram moradores e voluntários em Chongqing e Sichuan a lutar contra o calor intenso durante os testes obrigatórios à Covid-19, alguns até a desmaiar. A China, a maior fonte mundial de emissões de gases com efeito de estufa, diz que está especialmente vulnerável às alterações climáticas e espera-se que os desastres naturais proliferem nos próximos anos como resultado do clima mais volátil. E à medida que a seca se arrasta, os media estatais voltam a atenção para o impacto do fenómeno noutros países. "As mudanças climáticas são um motivo de alerta para o mundo", escreveu o jornal oficial do órgão de vigilância da corrupção da China na terça-feira, acrescentando que ondas de calor e secas devastadoras têm estado a atingir a Europa, África e América do Norte nas últimas semanas.