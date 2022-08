Problema inundou Facebook com mensagens de "spam" de celebridades

Milhares de utilizadores do Facebook, um pouco por todo o mundo, reportaram esta quarta-feira problemas com os seus ‘feed’ de notícias, inundados com publicações provenientes de páginas das chamadas figuras públicas.

Sem conseguirem visualizar conteúdos de amigos ou familiares, habitualmente no topo da chamada “linha do tempo”, os utilizadores da principal rede social da Meta, manifestaram-se apreensivos com o insólito da situação, receando mesmo que as suas contas tivessem sido alvo de ataque informático.

Na página Down Detector, onde é possível assinalar falhas quanto ao funcionamento de diferentes serviços, nomeadamente o Facebook, os utilizadores deram conta de problemas registados entre as 7h00 e as 9h00 da manhã desta quarta-feira.

Portugal também não escapou ao “bug” e, por cá, as queixas atingiram o pico, por volta das nove da manhã.

A Meta, entretanto, veio a púbico, para se justificar, e pediu desculpa "por qualquer inconveniente", assegurando que o problema foi resolvido.

"Hoje de manhã, uma mudança de configuração causou a algumas pessoas problemas com a sua alimentação do Facebook. Resolvemos o problema o mais rapidamente que nos foi possível, para que todos não fossem afetados", disse, à BBC, um porta-voz da empresa que, no mês passado, procedeu a várias alterações na zona dos ‘feed’ de notícias.