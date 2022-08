Embaixador da Ucrânia no Vaticano critica Papa por referir Dugina como "vítima inocente"

É altamente incomum embaixadores no Vaticano criticarem publicamente o Papa , que proferiu as declarações esta manhã, dia em que se marca meio ano da invasão russa da Ucrânia .

O embaixador da Ucrânia no Vaticano criticou esta quarta-feira o Papa Francisco por ter feito referência a Daria Dugina, filha de um proeminente ultranacionalista russo, que morreu na explosão de um carro armadilhado no sábado nos arredores de Moscovo , como mais uma vítima inocente da guerra na Ucrânia.

Num tweet, Andrii Yurash, embaixador da Ucrânia no Vaticano, disse que as palavras do Papa são "dececionantes" .

No seu discurso, o Papa Francisco classificou a guerra em curso como uma "loucura" que continua a matar crianças ucranianas e russas e disse que "ser órfão não conhece nacionalidades".

No mesmo tweet, Yurash declarou que "não se pode falar de forma igual do agressor e da vítima, do violador e do violado".

O Vaticano não reagiu imediatamente aos comentários do embaixador da Ucrânia.

Numa outra parte do seu discurso, Francisco pediu "passos concretos" para pôr fim à guerra e para se evitar um desastre nuclear na central de Zaporíjia, que continua a ser palco de intensos ataques e confrontos.

A Rússia e a Ucrânia têm trocado acusações sobre os responsáveis pelos ataques à central nuclear, a maior da Europa, que foi tomada por forças pró-Moscovo pouco depois da invasão russa, a 24 de fevereiro. A ONU insiste que a área tem de ser desmilitarizada.

Numa entrevista com a Reuters no mês passado, Francisco manifestou vontade de visitar Kiev mas também Moscovo, preferencialmente até antes de se deslocar à capital ucraniana, para promover a paz.