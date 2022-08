​Eleições em Angola. Sondagem dá vitória ao MPLA com 53,6%

O MPLA, do atual Presidente João Lourenço, pode vencer as eleições gerais em Angola com 53,6%, indica uma sondagem avançada esta quarta-feira à noite pela televisão pública.



A UNITA, de Adalberto Costa Júnior, fica em segundo lugar, com 42,4%, um forte crescimento em relação às eleições de 2017, em que obteve 26,7%.

Na sondagem realizada pelo instituto Sigma Dos para a Televisão Pública de Angola (TPA), a coligação CASA-CE obteve 1,7% nas eleições desta quarta-feira.

A sondagem abrange um universo de 6.967 inquiridos, em entrevistas telefónicas e presenciais, entre 30 de junho e 21 de agosto.

[em atualização]