​Eleições em Angola. Sondagem dá vitória ao MPLA com 53,6%

O MPLA, do atual Presidente João Lourenço, pode vencer as eleições gerais em Angola com 53,6%, indica uma sondagem avançada esta quarta-feira à noite pela televisão pública.

A sondagem abrange um universo de 6.967 inquiridos, em entrevistas telefónicas e presenciais, entre 30 de junho e 21 de agosto.

Nas eleições de 2017, o MPLA venceu com 61,05% e 150 deputados. A UNITA não foi além dos 26,7% e 51 parlamentares numa Assembleia Nacional com 220 assentos.

A contagem de votos para as eleições gerais de Angola já começou nas assembleias de voto de Luanda, maior praça política eleitoral do país, após o encerramento oficial do sufrágio às 17h00 locais.



Os observadores portugueses que estão a acompanhar as eleições consideram que o processo eleitoral correu sem incidentes e com "total normalidade", correspondendo a "um passo em frente do ponto de vista da democratização" do país.



"Creio que estas eleições correspondem a um passo em frente do ponto de vista da democratização", disse o presidente do Partido Socialista, Carlos César, observador convidado pelo Presidente da República de Angola e pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE).