Eleições em Angola em clima de "serenidade". CNE autorizou votação com BI caducado

A votação nas eleições gerais em Angola terminou oficialmente às 17h00 desta terça-feira. Num balanço realizado na reta final, a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) falou num "ambiente de serenidade" e referiu que autorizou o voto de cidadãos com bilhete de identidade (BI) caducado ou com cópia de solicitação de novo documento.

Segundo o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, a medida, deliberada hoje pelo plenário do órgão, após uma reunião extraordinária, abrange todos os angolanos residentes em Angola e no exterior por estar em causa um "direito sublime" de todos cidadãos.

"O plenário da CNE, avaliada todas as nuances e pesando todas as circunstâncias, bem como em resultado de um exercício interpretativo da norma do artigo 100 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, deliberou para a permissão de que os cidadãos eleitores que sejam portadores de BI caducados bem como aqueles que sejam portadores de cópia de BI acompanhada do recibo de renovação do BI possam igualmente exercer o seu direito de voto", afirmou o porta-voz da CNE.

Segundo Lucas Quilundo, que falava no segundo 'briefing' do dia, sete horas após o início da votação em Angola e no exterior, a deliberação surge por a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais fazer apenas referência à validade do BI para cidadãos dentro do país.