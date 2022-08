Adalberto "Beto" Costa ou João "JLo" Lourenço. Quem será o próximo Presidente de Angola?

Angola terminou esta segunda-feira a campanha para aquelas que se afiguram as eleições presidenciais mais renhidas dos últimos 30 anos no país. João Lourenço, atual Presidente, quer manter o MPLA no poder, mas tem em Adalberto Costa Júnior, o líder da UNITA, o maior rosto da oposição.

Há sondagens para todos os gostos na antevisão do ato eleitoral de quarta-feira: inquéritos de movimentos independentes dão a UNITA a vencer com maioria absoluta, enquanto a imprensa estatal angolana tem divulgado intenções de voto que apontam para a vitória do MPLA, sob acusações relativas à veracidade e legalidade dessas sondagens.

O soldado do MPLA que abriu guerra à família dos Santos

General na reserva, o cabeça-de-lista do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa Angola desde a independência, em 1975, posicionou-se na hierarquia do partido para suceder a José Eduardo dos Santos como chefe de Estado angolano nas últimas eleições, em 2017.

Nascido em 1954, no Lobito, província de Benguela, juntou-se à luta pela independência angolana no centro de recrutamento e operações do MPLA e, mais tarde, recebeu formação político-militar na então União Soviética, na Academia Político-Militar Vladimir Ilitch Lenine, entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 80, à semelhança de outro quadros do partido antes de si, como o próprio Zedu.

No regresso a Angola, em 1982, ganha preponderância dentro do MPLA na guerra civil contra a UNITA e participa em operações militares no centro no Cuanza Sul, no Huambo e no Bié, assumindo o comando da Região Militar Centro, no Huambo. No ano seguinte é eleito pela primeira vez para a Assembleia do Povo, a anterior designação da Assembleia Nacional angolana.

Em 1998 é nomeado secretário-geral do partido e coloca-se na fila da frente da sucessão a José Eduardo dos Santos, que deixou no ar uma possível saída do poder. No entanto, no congresso de 2003, quem acabou afastado foi João Lourenço, vendo-se rebaixado a uma das vice-presidências da Assembleia Nacional.

Depois de 11 anos afastado de cargos de relevo no partido e em Angola, é nomeado ministro da Defesa em abril de 2014, e dois anos depois consegue a eleição em congresso para a vice-presidência do MPLA, abrindo caminho à vitória nas presidenciais de 2017.