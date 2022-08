Ucrânia diz que filha de ideólogo de Putin foi executada pelos serviços secretos da Rússia

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia disse esta terça-feira que o assassínio de Daria Dugina, filha do filósofo russo Alexander Dugin, foi uma “execução realizada pelos serviços secretos russos”.

O responsável pelo Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia sublinhou que os ucranianos “não trabalham assim” e têm tarefas mais importantes:

“Não estamos envolvidos na explosão que matou esta mulher, isso é obra dos serviços secretos russos.”

Danilov disse ainda que Daria Dugina e o seu pai criticaram o que a Rússia chama de “operação especial” militar na Ucrânia, porque achavam que estava a prolongar-se por muito tempo.



Na sua opinião, são os serviços secretos russos que estão a começar a livrar-se das pessoas que criticam os alegados “sucessos” militares da Rússia na guerra.

Já Mykhailo Podoliak, conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e membro da equipa nomeada por Kiev para negociar um possível cessar-fogo com a Rússia, disse na rede social Twitter que as acusações de Moscovo “não são mais do que o resultado da propaganda” difundida pelo Kremlin, que “está a criar novamente mundos fictícios”.