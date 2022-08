Meteorologistas despedidas por previsão errada que adiou "maior fogo-de-artifício da Europa"

Tinha sido anunciado como "o maior espetáculo de fogo-de-artifício da Europa" e estava previsto para a noite de sábado, 20 de agosto, para celebrar o feriado nacional da Hungria– Dia de Santo Estêvão.



Sete horas antes de começar o espetáculo, o Governo viu-se obrigado a adiar o evento face a avisos meteorológicos extremos. Mas o tempo acabou por manter-se calmo, o que culminou no despedimento das responsáveis do serviço meteorológico.

De acordo com a BBC, a tempestade prevista mudou de direção e afetou regiões do leste da Hungria, deixando a capital livre do mau tempo.

Numa tentativa de se redimir, o Serviço Nacional de Meteorologia da Hungria publicou um pedido de desculpas público na sua página do Facebook, no domingo, no qual explicava que o resultado "menos provável" aconteceu e que a incerteza faz parte da previsão meteorológica.

Mas o pedido não foi suficiente e, na segunda-feira, o ministro da Inovação, Laszlo Palkovics, demitiu a chefe do serviço, Kornélia Radics, e a sua vice com efeito imediato.

Perto de 100 mil pessoas já tinham assinado uma petição na qual apelavam ao cancelamento do fogo-de-artifício devido à austeridade no país e à guerra na Ucrânia. Contudo, o evento foi apenas adiado e o espetáculo deverá decorrer, como planeado, no próximo sábado.