Dois extremistas queriam raptar governador do Michigan. Foram condenados

Dois homens foram esta terça-feira condenados nos Estados Unidos por planearem o sequestro do governador do estado do Michigan, Gretchen Whitmer.



Adam Fox e Barry Croft Jr. foram considerados culpados de conspiração para raptar o democrata Gretchen Whitmer, em 2020, e para adquirir armas de destruição massiva.

Os procuradores consideram que o objetivo dos dois arguidos, extremistas anti-governo, seria desencadear uma guerra civil nos Estados Unidos.

Adam Fox e Barry Croft Jr. pretendiam obter uma bomba para explodir uma ponte e, assim, atrasar a polícia após o sequestro do governador.