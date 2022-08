Bolsonaro recebe coração de D. Pedro com show aéreo e Rolls Royce

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu esta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, o coração de D. Pedro IV numa cerimónia que contou com um espetáculo aéreo e as mesmas homenagens executadas durante visitas de chefes de Estado estrangeiros.

Antes de os restos mortais do antigo monarca entrarem na sede do Governo brasileiro, aviões da Esquadrilha da Fumaça escreveram a frase "Independência 200 anos" e fizeram um coração com fumo no céu na praça dos Três Poderes.

A relíquia estava guardada na Igreja da Lapa, no Porto, mas chegou ao Brasil na segunda-feira onde ficará em exposição até 5 de setembro como parte da comemoração dos 200 anos da independência do país.

Antes da cerimónia, o coração de D. Pedro estava no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, de onde foi levado até o Palácio do Planalto no Rolls Royce presidencial cercado de guardas montados a cavalo e em trajes de gala.

Bolsonaro recebeu a relíquia na porta do Palácio do Planalto ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira, e dezenas de crianças que seguravam pequenas bandeiras do Brasil.