UE discute missão de treino para apoiar exército da Ucrânia

A União Europeia (UE) poderá aprovar ainda este mês uma missão de treino e assistência ao exército ucraniano, revelou esta segunda-feira o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, que acredita num compromisso entre os 27 na próxima segunda-feira.

Numa conferência de imprensa em Santander, Espanha, à margem de uma conferência sobre o futuro do projeto europeu e geopolítica, Borrell revelou que está a ser discutida, entre os Estados-membros, uma missão de treino para as forças armadas ucranianas, designadamente para formar o exército na utilização do armamento moderno que lhe está a ser fornecido por aliados, e a decorrer em países vizinhos da Ucrânia.

Lembrando que a UE tem atualmente 17 missões de treino e assistência militar espalhadas pelo mundo, incluindo em Moçambique, o chefe da diplomacia europeia considerou “razoável” que haja uma missão importante também para a Ucrânia.

“Parece-me razoável que uma guerra que se prolonga e que parece que vai durar exija um esforço não só ao nível de fornecimento de material, mas também de treino e de ajuda à organização do exército”, comentou Borrell, acrescentando que esta ideia já está em discussão.

“Está a ser debatida entre os Estados-membros e vai ser discutida politicamente na próxima segunda-feira, em Praga, ao nível de ministros da Defesa [da UE]. E espero que seja aprovada."