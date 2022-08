Teste de drogas à primeira-ministra da Finlândia deu negativo

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, pagou o teste do seu bolso, adianta a nota oficial.

“O teste realizado pela primeira-ministra a 19 de agosto de 2022 deu negativo”, refere um comunicado publicado no site oficial do Governo.

O Governo finlandês anunciou esta segunda-feira que não foram detetadas substâncias ilícitas no teste à chefe do executivo.

Quando anunciou a realização do teste, na passada sexta-feira, Sanna Marin mostrou-se de consciência tranquila.

"Não fiz nada de ilegal", referiu, aos jornalistas, em Helsínquia. "Mesmo na minha adolescência, nunca consumi qualquer tipo de drogas", acrescentou, justificando a realização do teste com o dissipar de quaisquer dúvidas, insistindo, porém, no direito à presunção de inocência.

Sanna Marin decidiu submeter-se a um teste de despistagem de estupefacientes depois de ter sido divulgado nas redes sociais um vídeo onde aparece a dançar numa festa privada.

A posição foi tomada na sequência das críticas de alguns partidos da oposição, que condenaram a postura da primeira-ministra.

O caso provocou uma onda de solidariedade com Sanna Marin, com mulheres a publicaram vídeos a dançar.