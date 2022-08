Só menos de 10% dos angolanos em Portugal estão aptos para votar

O embaixador de Angola em Portugal disse esta segunda-feira que o número de angolanos que vão poder votar em Portugal é de cerca de 7.600, representando menos de 10% do número total destes emigrantes em Portugal.

"O número de angolanos registados para poder votar em Portugal ronda os 6 mil em Lisboa e 1.600 no Porto, sendo menos de 10% do total de angolanos que habita em Portugal, cujo número é cerca de 80 mil", disse Carlos Alberto Fonseca, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

No encontro com os jornalistas, que serviu para lançar as eleições de quarta-feira, o embaixador disse que o valor de menos de 10% "é um sinal, é simbólico, mas é um ponto de partida, e nos próximos pleitos eleitorais já deverá haver mais pessoas a participar nas eleições".

Os angolanos a residir em Portugal que tenham feito o registo e estejam em condições de votar vão poder exercer o seu direito de voto entre 07h00 e as 17h00 nos consulados de Angola em Lisboa e no Porto, que "estarão abertos apenas para este fim".

"É a primeira vez que haverá voto de angolanos no estrangeiro, correspondendo a uma promessa do chefe de Estado durante uma visita a Portugal, em 2018, e os angolanos vão poder realizar este sonho que é escolherem os seus representantes para a Assembleia Nacional e os legítimos representantes do povo angolano", acrescentou o embaixador.

No encontro, Carlos Alberto Fonseca explicou que apesar de as 10 mesas de voto em Lisboa e as três mesas de voto no Porto irem fechar às 17h00, se houver fila, as urnas vão manter-se disponíveis para quem estiver à espera.

"A abertura é às 7 da manhã até às 17h00, e tal como prevê a lei, em chegando a hora do final da votação, não será coartado o direito a exercer esse direito; dado o fluxo de pessoas, pode acontecer que nem todos tenham votado dentro do período dada a afluência, mas quem estiver na fila poderá exercer o seu direito de voto", vincou o embaixador.