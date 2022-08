Espanha declara área ardida com mais de 223 mil hectares como "zona de catástrofe"

Os "grandes incêndios", aqueles que queimam pelo menos 500 hectares, já calcinaram mais de 223 mil hectares em Espanha este ano e o Governo vai declarar “zona de catástrofe” as áreas afetadas, disse hoje o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Sánchez sublinhou que os mais de 223 mil hectares destruídos em Espanha - em junho, julho e agosto - superam já a área ardida em 2012, considerado o pior ano até agora em termos de grandes fogos. Na altura, os incêndios destruíram mais de 189 mil hectares, segundo dados europeus.

A declaração de "zonas gravemente afetadas por uma emergência de proteção civil", vulgarmente conhecida em Espanha como "zona de catástrofe", vai ser aprovada no Conselho de Ministros de terça-feira e abrangerá todas as regiões afetadas por grandes fogos este ano, que também já obrigaram a desalojar mais de 270 mil pessoas temporariamente, segundo o primeiro-ministro espanhol.

Sánchez falava durante uma visita à província de Castellón, na região de Valência, onde um fogo foi dado como dominado no domingo, depois de ter avançado sem controlo durante uma semana e queimado mais de 20 mil hectares, de acordo com dados provisórios das autoridades locais.

O líder do executivo espanhol garantiu o "compromisso do Governo de Espanha" na mobilização de recursos para extinguir os fogos, mas também na prevenção dos incêndios e na recuperação das zonas afetadas, o que permitirá fazer a declaração de “zonas de catástrofe”, através do desbloqueio de verbas com este objetivo.

Além das perdas de bens das populações e de património público, os incêndios causam também graves perdas na biodiversidade que é necessário paliar, destacou ainda o governante.