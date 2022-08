EUA, França, Alemanha e Reino Unido pedem inspetores em Zaporíjia

A central nuclear ucraniana de Zaporíjia, a maior da Europa, está ocupada desde março pelas tropas russas.~

Os líderes norte-americano, francês, alemão e britânico exigiram hoje o envio rápido de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica à central nuclear ucraniana de Zaporíjia (Zaporizhia), a maior da Europa, ocupada desde março pelas tropas russas.

De acordo com um porta-voz de Scholz, os quatro líderes concordaram no envio rápido da missão de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) à central, em redor da qual aumentaram os combates entre russos e ucranianos, fazendo ressurgir o receio de um desastre nuclear, pior do que o ocorrido na central de Chernobyl, em 1986.

Na sexta-feira, Emmanuel Macron afirmou que o homólogo russo, Vladimir Putin, aceitou a visita de inspetores da AIEA, agência da ONU, à central de Zaporijia.

Durante a conversa que mantiveram hoje ao telefone, Macron, Biden, Scholz e Johnson reiteraram o apoio à Ucrânia na "defesa contra a agressão russa".

Na quarta-feira completam-se seis meses sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.