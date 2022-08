Corpo de Eduardo dos Santos já está em Luanda

O corpo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos chegou este sábado a Luanda pelas 19h16, vindo de Barcelona num voo da companhia aérea angolana TAAG, após uma disputa entre duas fações da família sobre a guarda do corpo.

O avião contendo os restos mortais aterrou no aeroporto internacional 4 de fevereiro, enquanto um outro avião transportou a família.

De seguida, o corpo de José Eduardo dos Santos irá ser transportado para o Miramar, local da antiga residência oficial para cerimónias de âmbito estritamente familiar, segundo fonte próxima do processo. As cerimónias fúnebres deverão decorrer entre os dias 26 e 28 de agosto.

O Governo angolano anunciou este sábado de manhã que chegariam hoje à tarde à capital angolana “os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de julho em Barcelona, Reino de Espanha".

A nota, que foi emitida pela Comissão para a Organização da Cerimónia Fúnebre, refere ainda que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados”.

O porta-voz do Movimento Popular de Libertação de Angola, Rui Falcão, admitiu que o funeral deve realizar-se em Luanda no dia 28 de agosto, coincidindo com a data do seu aniversário.

No aeroporto encontravam-se vários membros do Governo angolano, entre os quais os ministros dos Transportes, da Defesa, de Estado para a Área Social, da Comunicação Social, e da Administração Territorial, Marcy Lopes - que é também porta-voz da Comissão das Exéquias Fúnebres.