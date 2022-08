Último dos "Beatles" do Estado Islâmico condenado a prisão perpétua

El Shafee el-Sheikh, um dos "Beatles" do Estado Islâmico (IS), foi esta sexta-feira condenado a prisão perpétua, nos Estados Unidos.

Capturado em 2018, o ex-cidadão britânico estava preso pelos crimes de tomada de reféns, conspiração no assassinato de cidadãos norte-americanos e apoio a uma organização terrorista.

Segundo o tribunal, o jihadista havia sido um dos responsáveis pelos homicídios de quatro reféns norte-americanos. Em 2014, a célula terrorista raptou e matou dois jornalistas, James Foley e Steven Sotloff, e dois funcionários de ajuda humanitária, Kayla Mueller e Peter Kassig.

Oito anos depois, e perante a justiça, el-Sheikh ficou a conhecer as consequências de um ato "horrorífico, bárbaro, brutal e criminoso", descreveu o juiz. A família de Foley, uma das vítimas, lamenta que "o ódio tenha dominado a humanidade" do terrorista. "Mas tu também perdeste - a tua liberdade, a tua cidadania e o contacto com a família. Todos nós perdemos."

O antigo cidadão britânico, de 34 anos, era um dos membros da célula terrorista "Beatles", pertencente ao Estado Islâmico. A alcunha, roubada à famosa banda de Liverpool, deve-se ao sotaque britânico dos seus três integrantes, provenientes de Londres. As autoridades norte-americanas responsabilizam o grupo jihadista pela decapitação de 27 pessoas.