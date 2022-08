Putin e Macron defendem envio de equipa de investigação a Zaporíjia

De resto, este foi um dos temas também discutido durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, à Ucrânia que pediu a desmilitarização da central, mas Rússia recusou fazê-lo classificando a proposta de “inaceitável”.

De acordo com o Kremlin, o Presidente russo reconhece a ameaça, admitindo que os ataques criaram o risco de uma "catástrofe em grande escala".

As queixas de Putin a Macron

O Presidente russo aproveitou a conversa telefónica com Macron, para criticar os "obstáculos" que persistem na exportação de produtos agrícolas russos, apesar do acordo assinado no mês passado sob mediação internacional.



Vladimir Putin "sublinhou os obstáculos que persistem sobre as exportações russas, que não contribuem para uma solução dos problemas relacionados com a segurança alimentar global", avançou o Kremlin.

Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta sexta-feira em Odessa, no sul Ucrânia, que, além da libertação de cereais e fertilizantes produzidos neste país, é preciso permitir o acesso ao mercado global de alimentos russos fora de sanções.