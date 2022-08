Primeira-ministra finlandesa fez teste de drogas após festa

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, revelou esta sexta-feira ter realizado um teste para a deteção de drogas no organismo, depois de ter sido divulgado um vídeo onde a governante surgia numa animada festa entre amigos e celebridades.

Aos 36 anos, Sanna Marin vê-se envolvida numa polémica aproveitada pela oposição, que criticou o seu comportamento, ao mesmo tempo que pediu que fosse feito um exame toxicológico.

Esta sexta-feira, numa conferência de imprensa, a chefe do executivo finlandês revelou que já efetuou os testes, cujos resultados devem ser conhecidos apenas na próxima semana.

Sanna Marin voltou a negar que tenha consumido drogas. "Não fiz nada de ilegal", referiu, aos jornalistas, em Helsínquia.

"Mesmo na minha adolescência, nunca consumi qualquer tipo de drogas", acrescentou, justificando a realização do teste com o dissipar de quaisquer dúvidas, insistindo, porém, no direito à presunção de inocência.