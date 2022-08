Zaporíjia. Ucrânia preparada para dar controlo da central à Agência de Energia Atómica

O Presidente ucraniano voltou a insistir para que o exército russo abandone a central nuclear de Zaporíjia. Na sua habitual mensagem noturna em vídeo assegura que está a ser planeada uma visita de uma comitiva da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), estando o país preparado para ceder o controlo das instalações.

"Diplomatas ucranianos, especialistas ucranianos em energia nuclear e a Agência Internacional de Energia Atómica estão em permanente contacto e trabalham agora para enviar uma comitiva, em missão especial à central nuclear. Apenas a transparência absoluta e o controlo total da situação na central nuclear de Zaporíjia e arredores por parte da Ucrânia, da comunidade internacional e da Agência podem garantir o retorno gradual à normalidade e a segurança nuclear”, defende.

Volodymyr Zelensky volta a apelar à saída do exército russo da zona da central e dos territórios adjacentes. “Isso deve acontecer sem nenhuma condição e o mais rápido possível. A Ucrânia está preparada para dar o controlo da central à AIEA e a respetiva missão pode ir a Zaporíjia de forma legal, de forma rápida e o mais eficiente possível".

EUA pedem o fim das ações militares em Zaporíjia

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, conversaram por telefone para discutir os recentes desenvolvimentos quanto à central nuclear de Zaporíjia, bem como a ajuda militar dos EUA à Ucrânia.

De acordo com um comunicado emitido pelo Departamento de Estado norte-americano, Antony Blinken condenou as recentes ações russas no interior e ao redor da central nuclear, para além de ter transmitido o empenho dos EUA em prestar apoio e fornecer garantias de segurança.

“O secretário de Estado reafirmou que os Estados Unidos vão continuar a pedir o fim de todas as operações militares nas instalações nucleares da Ucrânia ou junto delas, o regresso do controlo total dessas instalações à Ucrânia e apelar a que Moscovo termine esta guerra contra um vizinho soberano”, refere o mesmo comunicado.

A situação na central nuclear de Zaporíjia e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais serão, nesta quinta-feira, temas de conversa entre António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas e o chefe de Estado da Ucrânia num encontro que deverá acontecer na cidade ucraniana de Lviv.