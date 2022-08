Presença da Turquia em reunião de Lviv pode representar um retomar das negociações de paz, diz especialista

A especialista em Relações Internacionais Sandra Fernandes acredita que a presença da Turquia na reunião em Lviv, em que também participaram Volodymyr Zelensky e António Guterres, é um elemento "distintivo" que pode querer dizer que há uma possibilidade de retomar as negociações pela paz, entre Ucrânia e Rússia.

À Renascença, a professora da Universidade do Minho (UM) explica que pode haver um diálogo sobre "a solidificação do comércio marítimo dos cereais" e, por outro lado, a Rússia voltar a sentar-se à mesa das negociações para a "desmilitarização da central nuclear de Zaporíjia.

"Por um lado, a implementação de um acordo que está difícil de materializar - os cereais - e, por outro, um diálogo necessário em torno de uma questão urgente e perigosa - que é um risco de um acidente nuclear", detalha.

Questionada sobre a posição do presidente da Ucrânia, que esta quinta-feira voltou a reiterar que só haverá negociações com retirada de tropas russas, Sandra Fernandes diz que o chefe de Estado não se move "da sua posição desde o início da guerra" e que continua a defender a recuperação da soberania territorial na íntegra.

"No entanto, Zelensky consegue continuar a criar uma pressão constante face aos russos e obriga-os a sérios esforços para repor stocks que têm na Crimeia. Temos de facto uma pressão constante, embora sem vitória, no sentido da Ucrânia não negociar com os russos enquanto não admitirem que estão a violar o território do país", refere.