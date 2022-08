​Guterres pede "espírito de compromisso" a russos e ucranianos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apela à Rússia e à Ucrânia que manifestem um “espírito de compromisso” para garantir a continuação da exportação de cereais, apesar da guerra.



António Guterres falava esta quinta-feira numa conferência de imprensa, com os presidentes da Ucrânia e da Turquia, realizada na cidade ucraniana de Lviv.

Vinte e um navios carregados com cereais saíram de portos ucranianos ao abrigo do acordo celebrado há menos de um mês, com mediação da Turquia, indicou o líder das Nações Unidas.

“Mas isto é apenas o início. Apelo a todas as partes que garantam o sucesso contínuo” da operação, disse António Guterres.

“Desde o primeiro dia, as partes trabalharam profissionalmente e de boa-fé para permitir o fluxo de alimentos. Apelo a que assim continue e que ultrapassem os obstáculos num espírito de compromisso e resolvam as dificuldades de forma permanente”, salientou.

O secretário-geral da ONU também pediu a desmilitarização da zona à volta da central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, que está em poder dos militares russos.

"Temos que o dizer assim: qualquer estrago potencial na central de Zaporíjia seria suicídio", declarou António Guterres.