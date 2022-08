Guterres na Ucrânia deixa mensagem de apoio à sociedade civil

António Guterres está na Ucrânia para se encontrar com o Presidente ucraniano e também com o Presidente da Turquia. Antes, o Secretário-geral das Nações Unidas visitou, durante a manhã a Universidade de Lviv, onde realçou a importância da sociedade civil e da academia na defesa dos direitos humanos.

“Muitas pessoas pensam que apenas os governos importam, mas cada vez mais as contribuições da sociedade civil e da academia são essenciais para o desenvolvimento das democracias modernas”, começou por dizer.

Na sua intervenção, Guterres destacou em concreto o papel da Universidade de Lviv. “Esta universidade fez contribuições muito importantes, nomeadamente para a Carta das Nações Unidas. Um dos membros fez parte da redação da carta e os valores do documento foram discutidos nesta universidade. Esta universidade também contribuiu para a pesquisa sobre o Holocausto e para a análise das violações de direitos humanos e de genocídios.”

Na agenda do Secretário-geral da ONU seguem-se agora várias reuniões: Uma com os presidentes da Ucrânia e da Turquia, que deve incidir, sobretudo, no processo de desbloqueio das exportações de cereais através do mar Negro; a outra, apenas com o presidente Zelensky, devem ser abordados vários outros temas, como por exemplo, a tensão que se vive nas centrais nucleares do país.

Na sexta-feira, António Guterres irá visitar o Porto de Odessa de onde já saíram 25 navios carregados com cereais ucranianos.

O secretário-geral das Nações Unidas regressa à Ucrânia depois de uma primeira visita no final de abril.