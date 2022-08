França mantém-se inflexível contra gasoduto nos Pirenéus

Por outro lado, insiste em que "estes terminais no norte e leste da Europa, e especialmente na Alemanha, representam investimentos menores e mais rápidos, se estiverem a flutuar".

"Os Estados-membros da UE com uma frente marítima embarcaram na construção de terminais de metano, uma solução mais rápida e que permite a importação de gás dos países do Golfo e dos Estados Unidos", refere o comunicado, contestando, assim, a opção de aumentar o número de gasodutos provenientes de Espanha.

"Este projeto levaria anos a tornar-se operacional e não responderia à crise atual", lê-se, a propósito dos estudos e trabalhos do lado francês para resolver a necessidade urgente de parar de depender do gás russo.

O ministério, liderado por Agnès Pannier-Runacher, reconhece que os dois gasodutos existentes na fronteira, Biriatou, no País Basco, e Larrau, em Navarra, "têm estado a trabalhar em plena capacidade desde o início da crise ucraniana", com 225 gigawatts-hora.

O MidCat duplicaria esta capacidade, contudo o desafio climático é também utilizado para questionar o desenvolvimento de "infraestruturas de gás perenes, quando a Europa está a acelerar a transição para a neutralidade de carbono em 2050".

As dúvidas mantêm-se igualmente quanto à possibilidade de este gasoduto ser utilizado para o transporte de hidrogénio verde no futuro.

"As incertezas são muito elevadas sobre as capacidades de produção e consumo de hidrogénio e, subsequentemente, sobre a necessidade de uma infraestrutura de tão grande escala com tanta antecedência", aponta ainda o comunicado.