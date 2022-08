Reino Unido. Supermercado oferece empréstimos para ajudar a comprar comida

O grupo de supermercados britânico criou um apoio dirigido às famílias mais vulneráveis que lutam com custos de vida elevados. O esquema vai permitir que os compradores contraiam pequenos empréstimos sem juros para comprar mercearias.



O Iceland Foods fará uma parceria com a Fair For You para oferecer empréstimos de 30 a 118 euros através de cartões pré-carregados a clientes financeiramente mais pobres, que podem fazer reembolsos uma vez por semana.

O esquema surge quando a inflação no Reino Unido atinge um máximo de 40 anos, comprimindo os orçamentos das famílias.

"Mais do que nunca, as pessoas estão a lutar para comprar artigos quotidianos muito necessários durante esta crise implacável do custo de vida, e as empresas e o governo precisam de um novo pensamento para encontrar soluções viáveis", disse Richard Walker, Director Executivo do Iceland Foods.

O esquema de empréstimos oferece programas de reembolso flexíveis e os mutuários não serão assediados por cobradores de dívidas, disse Walker na Sky News na manhã de quarta-feira.

Depois de ter atingido 9,4% em junho, a inflação no Reino Unido voltou a acelerar para se fixar em 10,1% em julho, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatística britânico. É o valor mais elevado desde fevereiro de 1982.

A inflação foi impulsionada pelo aumento dos preços da energia, mas as previsões indicam que os preços deverão subir mais de 13% em outubro.

Em Portugal, a inflação subiu para 9,1% em julho – a mais alta desde 1992.