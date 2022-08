Liz Cheney, republicana arquirrival de Trump, perde eleições no Wyoming

Os eleitores do estado norte-americano de Wyoming "chumbaram" a congressista Liz Cheney nas urnas, um dos poucos elementos do Partido Republicano crítico do ex-Presidente Donald Trump.

Nas eleições primárias do partido naquele estado, Cheney -- filha do antigo vice-presidente dos EUA, Dick Cheney -- foi derrotada por uma estreante na política, Harriet Hageman, a candidata apoiada por Trump.

Em tempos uma estrela em ascendência entre os republicanos, Liz Cheney, de 56 anos, foi uma de apenas dois elementos do partido a juntar-se ao comité do Congresso que está a investigar o ex-Presidente por suspeitas de ter orquestrado um golpe de Estado para não abdicar da presidência para Joe Biden, após as eleições de 2020.

Os dez republicanos que votaram a favor do impeachment de Trump depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio a 6 de janeiro de 2021 têm sido alvo de duras campanhas de vingança, aponta a BBC.

Até agora, quatro decidiram reformar-se e outros quatro, entre eles Cheney, foram derrotados pelos candidatos apoiados por Trump em eleições primárias nos estados de Washington, Michigan, Carolina do Sul e Wyoming. Apenas dois mantêm os seus assentos no Congresso até ver.