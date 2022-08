Jens Stoltenberg recebe políticos da Sérvia e do Kosovo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, recebe esta quarta-feira o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, e o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Curti.

Vucic e Kurti deslocam-se a Bruxelas após convite do alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, para discutir a forma de diminuir o regresso da tensão à região.

Esta zona tem registado episódios de tensão e o clima agravou-se no norte do Kosovo após a decisão de Pristina em impor autorizações de residência temporária às pessoas que entram no território kosovar com um documento de identificação sérvio, e de obrigar os sérvios do Kosovo a substituírem as suas matrículas dos veículos por placas da República do Kosovo.

As relações entre Belgrado e Pristina são caracterizadas pelo facto de a Sérvia recusar o reconhecimento da independência do Kosovo – autoproclamada em 2008, nove anos após uma guerra sangrenta que provocou cerca de 13.000 mortos – e concluída em 1999 na sequência de uma intervenção da NATO contra a Sérvia e o Montenegro à revelia da ONU.