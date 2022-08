Embaixador português no Catar exonerado depois de polémicas

O embaixador português em Doha, no Qatar, foi exonerado pelo Presidente da República, por proposta do Governo.

António José Alves de Carvalho estava no cargo desde 2020 e sai na sequência de dois casos diplomáticos em ano de Mundial no país.

Primeiro, o caso do português que está retido nas instalações da embaixada, sem condições, a aguardar julgamento. E, mais tarde, a entrevista do chefe de missão da embaixada que considerou que que os trabalhadores com pele mais escura estão mais aptos a trabalhar durante mais tempo sob temperaturas elevadas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou a "discriminação racial" destas declarações, mas não se pronunciou se o representante continuaria em funções ou não.