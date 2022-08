Elon Musk anuncia compra do Manchester United. Mas afinal era só “uma piada”

"Vou comprar o Manchester United, de nada", lê-se no tweet do empresário norte-americano.

Era uma notícia que ninguém esperava e que, durante algumas horas, deixou as redes sociais e adeptos de futebol em frenesim: Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, anunciou no Twitter, na madrugada desta quarta-feira, que ia comprar o clube de futebol inglês Manchester United.

Segundo a agência de notícias Reuters, alguns adeptos do Manchester United, descontentes com o declínio do clube, já tinham pedido a Elon Musk para considerar a compra, queixando-se do que consideram ser um subinvestimento num dos maiores clubes de futebol do mundo.

Com a equipa nos últimos lugares do campeonato, após a derrota por 4-0 frente ao Brentford, o tweet de Elon Musk ofereceu uma esperança, mesmo que apenas por momentos, aos adeptos que estão desiludidos com os atuais proprietários, a família Glazer, que comprou o clube em 2005.

Nenhum acionista tem participação maioritária no clube, que é controlado pelos seis filhos do empresário americano Malcolm Glazer, que morreu em 2014.