A Coreia do Norte disparou esta quarta-feira dois mísseis de cruzeiro, disse o Ministério da Defesa sul-coreano, o primeiro teste de armas realizado por Pyongyang em semanas.

"A Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro em direção ao mar Amarelo a partir de Onchon, na província de Pyongan do Sul", disse um funcionário do ministério à agência de notícias France-Presse (AFP). O mar Amarelo é um dos mares do Oceano Pacífico, entre a China, Coreia do Norte e Coreia do Sul.

"As autoridades militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul estão a analisar pormenores como a distância de voo", acrescentou.