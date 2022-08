Contágios de Monkeypox aumentaram 20% em todo o mundo

O número de contágios pelo vírus Monkeypox em todo o mundo aumentou 20% na última semana. Foram contabilizados 7.500 novos casos, anuncia a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com o balanço feito pela OMS, em conferência de imprensa, o total de contágios desde o início do surto ultrapassa os 35 mil e a doença provocou 12 mortes.

Com casos registados em 92 países, o vírus circula quase exclusivamente na Europa e na América e quase todos os contágios são identificados em homens que praticam sexo com outros homens, mas a OMS sublinha a importância de se protegerem do vírus todos aqueles que vivam com pessoas infetadas.

A propósito de uma notícia divulgada na terça-feira, que dá conta de um possível primeiro caso de transmissão da infeção de um humano para um cão em Paris, a OMS diz que foi informada do caso, apontando que não se trata de uma situação inesperada, uma vez que os animais domésticos vivem habitualmente num ambiente fechado e em proximidade com a pessoa infetada, à semelhança de restantes membros da família.

O responsável de Emergências Sanitárias da OMS considerou que o risco nessa situação está sobretudo relacionado com a possibilidade de o vírus se instalar numa nova espécie e evoluir, o que pode alterar a forma como o vírus funciona ou a resposta imunitária que provoca.

“Não devemos permitir que o vírus se estabeleça noutra população animal, há que tomar todas as precauções", alerta Mike Ryan.