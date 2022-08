Arábia Saudita condena estudante a 34 anos de prisão por usar Twitter

A Arábia Saudita condenou uma mulher, estudante, a 34 anos de prisão por manter uma conta do Twitter, partilhar conteúdos e seguir pessoas consideradas pelo regime dissidentes e ativistas.

O jornal britânico The Guardian escreve que Salma al-Shehab foi detida no seu país natal, dias antes de regressar à Europa, depois de um período de férias na Universidade de Leeds, no Reino Unido, onde está a fazer doutoramento.

Com 34 anos, a saudita é mãe de dois filhos menores, tendo sido, inicialmente, condenada a seis anos de prisão. No entanto, um recurso interposto na última semana por um procurador, alegando outras acusações, a pena foi alterada e passou para 34 anos de prisão, agravada com proibição de viajar por mais outros 34 anos.

O caso está a gerar uma onde de protestos e, de acordo coma Freedom Initiative, uma organização de Washington, nos estados Unidos, da América, esta é a mais longa sentença atribuída a uma ativista dos direitos das mulheres em Riad.

Porém, Shehab não era conhecida como ativista, nem na Arábia Saudita, nem na Europa. Na conta do Twitter, que abriu em 2010, a jovem mãe publica fotografias dos seus filhos, ainda que partilhe algumas publicações de dissidentes exilados que pedem a liberdade de prisioneiros do país.

Com acesso às transcrições do julgamento, o The Gardian revela que as novas acusações colocam Shehab a auxiliar algumas pessoas que, alegadamente, estariam a “criar tumulto e a desestabilizar a segurança civil e nacional”, ao seguir as suas contas nessa rede social.

O jornal refere ainda que a saudita ainda pode entrar com um novo recurso em sua defesa.