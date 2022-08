Amnistia pede que partido vencedor em Angola investigue assassinatos e detenções

A Amnistia Internacional apela ao partido que vencer as eleições gerais em Angola que investigue os assassinatos, prisões arbitrárias e fome, que considera estarem a marcar o tom que antecede as eleições gerais de 24 de agosto.

As recomendações constam de um documento intitulado "Por um voto que conte para a observância dos Direitos Humanos: Manifesto de direitos humanos para Angola face às eleições gerais de 2022", no qual a organização de direitos humanos denuncia uma "intensa repressão dos direitos humanos nos últimos anos, nomeadamente o silenciamento de todas as formas de dissidência".

A repressão das autoridades, acrescenta a Amnistia, aumentou numa altura em que Angola assiste à deterioração da situação humanitária, agravada pela fome causada pela seca na região sul do país.